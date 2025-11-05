circle x black
Presentata a EICMA la Mobilize Duo by TheArsenale

Presentata a EICMA la Mobilize Duo by TheArsenale
05 novembre 2025 | 16.27
Redazione Adnkronos
Al Salone EICMA 2025, il marchio Mobilize di Renault Group presenta una showcar che unisce arte e mobilità sostenibile: la Mobilize Duo by TheArsenale. Un esercizio di stile che interpreta la città come un laboratorio di creatività e connessione, dove l’elettricità diventa linguaggio estetico e simbolo di libertà.

Mobilize Duo by TheArsenale: design, energia e libertà urbana

La livrea blu profondo e i motivi grafici dinamici caratterizzano una vettura che reinterpreta il concetto di mobilità personale. Ogni dettaglio è pensato per chi vive l’ambiente urbano con spirito curioso e innovativo: giovani, designer e professionisti della città. L’allestimento firmato TheArsenale sarà disponibile in soli 50 esemplari numerati, ciascuno corredato da certificato di autenticità, trasformando Duo in una vera opera d’arte su ruote.

Compatta, connessa e 100% elettrica, la Mobilize Duo nasce per muoversi agilmente negli spazi metropolitani. Con una larghezza di 1,30 metri, offre fino a 161 km di autonomia e una velocità massima di 80 km/h. Pensata per essere accessibile dai 14 anni nella versione 45 km/h, abbina praticità e sicurezza grazie alla struttura leggera e agli airbag di serie, tra i primi nel segmento dei quadricicli.

Realizzata con il 40% di materiali riciclati e riciclabile al 95%, la Duo riduce al minimo l’impatto ambientale e utilizza cinque volte meno componenti rispetto a un’auto tradizionale. L’app MyDuo consente la condivisione del veicolo con fino a sei utenti, confermando la visione di Mobilize: una mobilità più personale, accessibile e sostenibile.

EICMA 2025 Mobilize di Renault Group Mobilize Duo by TheArsenale. renault
