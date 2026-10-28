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Renault Clio conquista il titolo di Auto Europa 2027

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Renault Clio conquista il titolo di Auto Europa 2027
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28 ottobre 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Renault Clio è Auto Europa 2027. La compatta francese conquista il riconoscimento assegnato annualmente dall'UIGA, Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive, confermando il proprio ruolo nel segmento B, uno dei più competitivi del mercato europeo.

Il premio valorizza le automobili capaci di distinguersi per innovazione, design, qualità e sostenibilità nell'utilizzo quotidiano. Per il marchio francese rappresenta un risultato significativo, considerando la lunga storia commerciale della Renault Clio e la sua capacità di rinnovarsi attraverso generazioni differenti.

Il modello continua, infatti, a occupare una posizione importante nell'offerta del costruttore, puntando su dimensioni adatte alla mobilità urbana, tecnologie di bordo e una gamma di motorizzazioni diversificata.

A confermare il gradimento del pubblico italiano contribuiscono anche i risultati commerciali: secondo quanto comunicato dalla Casa, Clio occupa il secondo posto nelle vendite a clienti privati in Italia.

Renault Clio Auto Europa 2027: premiate efficienza e innovazione

Tra gli elementi che caratterizzano la nuova Clio figura l'offerta di propulsori benzina, GPL e full hybrid E-Tech. Una scelta che permette di rispondere a esigenze differenti, mantenendo attenzione ai consumi e ai costi di utilizzo.

L'evoluzione del modello coinvolge anche i sistemi di assistenza alla guida, la qualità percepita dell'abitacolo e il linguaggio stilistico, sviluppato per combinare eleganza e dinamismo.

Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando come il risultato premi il lavoro svolto per realizzare una vettura accessibile, efficiente e tecnologicamente avanzata.

Il successo assume un significato particolare anche considerando il percorso della Clio. Introdotta oltre trent'anni fa, ha attraversato numerose trasformazioni del mercato automobilistico europeo, conservando una propria identità.

Con milioni di clienti conquistati nel continente, la compatta resta uno dei modelli fondamentali della gamma Renault.

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