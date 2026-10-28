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Renault Trafic 2026: nuovo sterzo elettrico, freni potenziati

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Renault Trafic 2026: nuovo sterzo elettrico, freni potenziati
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28 ottobre 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Renault aggiorna il Trafic Diesel introducendo importanti novità tecniche e tecnologiche, destinate a migliorare la guida quotidiana e la funzionalità del veicolo commerciale.

L'evoluzione interessa sia le versioni per il trasporto merci sia quelle dedicate ai passeggeri, affiancando il debutto del nuovo Renault Trafic E-Tech Electric.

La modifica più significativa riguarda l'adozione di un servosterzo elettrico, sviluppato per ridurre lo sforzo durante le manovre e migliorare la precisione alle velocità superiori.

La nuova taratura aumenta la stabilità nella posizione centrale del volante, mentre il rapporto di sterzata viene ottimizzato per conciliare agilità urbana e controllo nei trasferimenti.

Interventi importanti interessano anche l'impianto frenante. I dischi anteriori passano da 296 a 320 millimetri di diametro, con spessore aumentato da 28 a 30 millimetri.

Le nuove pinze a doppio pistoncino migliorano la progressività della frenata e riducono lo sforzo richiesto sul pedale.

Con la gamma MY26.1, prossimamente ordinabile, debutta il sistema multimediale OpenR Link con touchscreen da 10 pollici, che sostituisce il precedente schermo da 8 pollici.

Renault dichiara una reattività raddoppiata e una migliore leggibilità delle informazioni. Sono previste due configurazioni, entrambe compatibili con Apple CarPlay e Android Auto wireless. La versione superiore integra navigazione con mappe HERE e accesso alle applicazioni.

La dotazione comprende inoltre una telecamera per il monitoraggio del conducente, nuovi cerchi in acciaio da 17 pollici e rivestimenti più resistenti, con tessuto grigio scuro e cuciture blu.

Migliora anche la connettività: Trafic Van dispone di due prese USB-C, mentre le configurazioni passeggeri possono offrirne quattro per fila, con potenza fino a 80 W.

L'illuminazione LED diventa standard nell'abitacolo e nel vano di carico, facilitando le operazioni professionali.

Tra le novità figura Convertor Companion, applicazione che permette di controllare dal touchscreen gli equipaggiamenti dei veicoli allestiti.

Riproduzione riservata
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