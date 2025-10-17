Rirelli, tecnologia Cyber Tyre premiata a AutoTech Breakthrough Awards

Pirelli Cyber Tyre ha conquistato il titolo di Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year agli AutoTech Breakthrough Awards 2025, riconoscimento internazionale promosso dalla piattaforma di intelligence Tech Breakthrough che premia le realtà e i servizi più innovativi nel settore della tecnologia automotive. Cyber Tyre - ricorda il gruppo in una nota - è il primo sistema intelligente al mondo capace di raccogliere dati direttamente dal pneumatico, elaborarli tramite software e algoritmi proprietari Pirelli, e comunicarli in tempo reale all’elettronica del veicolo, consentendo di migliorare dinamica di guida, sicurezza e integrazione con le infrastrutture digitali. Come scrive Autotech Breakthrough, motivando il premio “Cyber Tyre è una tecnologia fondamentale per il futuro della mobilità intelligente, che comprende la guida autonoma, i veicoli connessi e la digitalizzazione delle infrastrutture. Integrando l’intelligenza direttamente nel pneumatico, Pirelli Cyber Tyre rende più sicuri i sistemi di trasporto, oltre che sostenibili e basati sui dati” .

Grazie a sensori posizionati all’interno del battistrada, Cyber Tyre rileva parametri come pressione, temperatura, battistrada e carico. Questi dati, elaborati da algoritmi Pirelli, vengono trasmessi a un’unità di controllo che ottimizza i sistemi elettronici del veicolo, come ESP, ABS e controllo della trazione, migliorando sensibilmente la sicurezza e l’esperienza di guida. In collaborazione con Bosch Engineering, il sistema è completamente integrato nell’architettura elettronica del veicolo.

Oltre alle funzionalità in-car, Cyber Tyre abilita la comunicazione V2V (Vehicle-to-Vehicle) e V2I (Vehicle-to-Infrastructure), contribuendo allo sviluppo delle smart road e delle smart city, dove i dati raccolti contribuiscono alla pianificazione della mobilità urbana nonché della manutenzione. Le diverse potenzialità di connessione V2X (Vehicle-to-Everything) possono abilitare funzioni di avvertimento per veicoli e conducenti sulle condizioni stradali in tempo reale, interagire con semafori e segnaletica, ottimizzare il trasporto pubblico e la gestione delle flotte, offrendo un supporto fondamentale allo sviluppo della guida autonoma.

“Questo riconoscimento sottolinea il valore di Cyber Tyre, che conferisce al pneumatico un nuovo ruolo nella rivoluzione che sta vivendo la mobilità. Nei Software-Defined Vehicles (SDV), la disponibilità di dati precisi in tempo reale è fondamentale: la nostra tecnologia consente, per la prima volta, di trasmettere all’elettronica del veicolo informazioni dettagliate sullo stato del pneumatico e sulle condizioni del manto stradale, migliorando sicurezza, prestazioni ed efficienza. Il sistema è già stato adottato su veicoli di alta gamma, con l’obiettivo di estendere la sua applicazione a un pubblico sempre più ampio e alle diverse funzionalità verso gli altri sistemi grazie alla connettività V2X”, ha dichiarato Piero Misani, CTO di Pirelli.

Pirelli ricorda che la tecnologia Cyber Tyre è già sul mercato, adottata da alcuni modelli di altissima gamma, e in fase di sviluppo su diverse piattaforme premium e prestige. Di recente, Aston Martin e Pirelli hanno annunciato un accordo per l’integrazione del sistema nei futuri modelli del marchio di lusso inglese.