Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo

Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
19 settembre 2025 | 15.25
Rolls-Royce Cullinan Cosmos nasce come progetto Bespoke pensato per una famiglia con una forte passione per l’universo, condivisa anche con il figlio più piccolo. Non si tratta semplicemente di un SUV di lusso, ma di un’opera che traduce in forme tangibili il fascino dello spazio, trasformando l’abitacolo in un autentico viaggio sensoriale.

La personalizzazione della Rolls-Royce Cullinan Cosmos è stata fatta attraverso il Private Office di Dubai, uno degli hub internazionali del marchio dedicati ai clienti più visionari. La richiesta era chiara: creare un’auto unica che rappresentasse l’essenza del cosmo.

Rolls-Royce Cullinan Cosmos: design esterno e interni ispirati all’universo

La carrozzeria sfoggia la tinta Arabescato Pearl, un bianco perlato che richiama la luminosità lunare. Il doppio coachline in Charles Blue e la Spirit of Ecstasy illuminata completano l’insieme, donando alla vettura un’aura quasi celestiale.

All’interno, il comfort si fonde con l’estetica. I sedili in pelle Charles Blue e Grace White, le cuciture a contrasto e i dettagli in Piano White evocano il silenzio e la purezza dello spazio profondo. Elemento distintivo è il motivo Star Cluster, un disegno personalizzato che compare come ricamo su pannelli e poggiatesta e come opera d’arte sulla plancia.

Il vero protagonista della Cullinan Cosmos è lo Starlight Headliner dipinto interamente a mano, il primo nella storia di Rolls-Royce. L’artista ha impiegato oltre 160 ore per rappresentare la Via Lattea, lavorando con più di 20 strati di colore acrilico e tecniche inusuali, tra cui l’uso di pennelli da trucco per rendere le sfumature più delicate.

Le perforazioni delle fibre ottiche sono state successivamente integrate per far brillare il dipinto, creando un effetto che unisce arte e tecnologia.

La Cullinan Cosmos è stata consegnata in occasione di un evento speciale per la famiglia committente, diventando così il simbolo di come Rolls-Royce sappia tradurre i sogni più audaci in realtà su quattro ruote.

