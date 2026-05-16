Aumento dei controlli, ottimizzazione degli ausiliari della sosta e una revisione delle agevolazioni concesse alle auto ibride ed elettriche. È questa la nuova strategia 2026 di Roma Capitale per affrontare un forte congestionamento urbano, sosta irregolare e crescente pressione sulle strisce blu del centro cittadino.

Il Campidoglio nei primi mesi del 2026 ha rafforzato in maniera significativa tutte le attività di verifica su parcheggi e ZTL sia attraverso l’aumento del personale degli ausiliari dedicato ai controlli che l’introduzione di sistemi digitali in grado di monitorare in tempo reale l’occupazione degli stalli.

Nel dettaglio, i controlli sarebbero saliti da 706.000 tra gennaio e aprile 2025 a ben 2.286.000 nello stesso periodo del 2026. Si tratta di un aumento del 324% del valore iniziale, anche se l’aumento reale dell’attività di controllo corrisponde a circa il +224%.

Boom dei controlli e forte aumento delle sanzioni e degli incassi

L’intensificazione dei controlli sulle strisce blu nella Capitale sta producendo un forte aumento delle sanzioni, e quindi anche degli incassi. Nei primi quattro mesi del 2026 le multe elevate per irregolarità nella sosta a pagamento hanno raggiunto quota 135 mila, contro le circa 89 mila registrate nello stesso periodo del 2025. Un incremento molto rilevante che riflette la stretta avviata dal Comune di Roma sul controllo delle strisce blu.

L’obiettivo dell’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri è portare il numero complessivo delle strisce blu a circa 100 mila posti, ampliando progressivamente le aree soggette a tariffazione della sosta. Questo per aumentare la rotazione dei parcheggi, ridurre le soste di lunga durata e favorire una maggiore disponibilità di posti auto per residenti e attività commerciali.