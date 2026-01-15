circle x black
Cerca nel sito
 

Santilli, 'full hybrid resta performance Toyota, puntiamo a 50% segmento'

sponsor

Ad Tmi 'Nostra strategia multitecnologia incontra i bisogni degli automobilisti'

Santilli, 'full hybrid resta performance Toyota, puntiamo a 50% segmento'
15 gennaio 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Grazie al contributo dell'Aygo X Hybrid, che abbiamo appena lanciato, Toyota potrebbe salire ancora nella quota del full hybrid sul mercato italiano e dal 43% toccato lo scorso anno potremmo salire al 50% nel 2025". E' la stima formulata, in un incontro di inizio anno, dall'Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli che evidenzia come "oggi una strategia multitecnologia come la nostra è una offerta vincente che incontra i bisogni degli automobilisti italiani".

D'altronde, con una storia sull'ibrido che supera ormai un quarto di secolo, "Toyota, assieme a Lexus, può vantare un parco circolante di oltre 650 mila unità che nel loro utilizzo quotidiano si traducono in un abbattimento di 200 mila tonnellate di CO2 l'anno, equivalenti a 8 milioni di alberi piantati". Una credibilità che si traduce in un primato fra gli importatori (con 120.820 auto vendute e una quota di mercato del 7,9 per cento) e una continua crescita a livello locale. "Nel 2025 - ricorda Santilli - il nostro è stato il marchio più venduto in 15 città, a cominciare da Roma (dove un’auto su cinque è una ibrida Toyota)". Buono anche il contributo di Lexus, che ha continua la sua crescita costante con un totale di 6.434 unità da inizio anno (+6%) e una quota del 2,2% (+0,1 punti) nel premium market, principalmente grazie al successo di LBX con 3.614 unità. Ma Santilli evidenzia anche la performance della gamma Professional che "ha terminato l'anno con 8.703 unità pari a un un incremento annuo del 43% ma soprattutto è passata dal nono al sesto posto, nel segmento, con una quota importante di modelli elettrici, pari al 16%".

A questi risultati, aggiunge, si è accompagnato un 'adeguamento' della rete - più che dimezzata negli ultimi 8 anni - con un approccio 'lean' che non è andato a scapito della brand reputation e dell'assistenza al cliente "migliorando anche la redditività dei nostri partner". Per il futuro, conclude, "guardiamo a quello che succede in Europa, dove vorremmo un approccio più equilibrato sulla scadenza del 2035. Mentre in Italia, dove gli ultimi bonus sull'elettrico hanno solo anticipato la domanda, preferiremmo incentivi strutturali su un arco di 3-4 anni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ibrido full hybrid Toyota elettrico sostenibilità
Vedi anche
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza