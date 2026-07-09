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Sicurezza stradale: intesa tra Polizia di Stato e Unipol

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Sicurezza stradale: intesa tra Polizia di Stato e Unipol
09 luglio 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rafforzare la cultura della prevenzione e contribuire alla riduzione dell’incidentalità stradale attraverso una collaborazione strutturata tra istituzioni e imprese. Questo è l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Unipol Assicurazioni e UnipolTech.

Il Protocollo prevede, in particolare, la condivisione di dati anonimi e aggregati e l’analisi delle criticità della rete viaria, con l’obiettivo di rendere più efficaci le attività di prevenzione e tutela degli utenti della strada. Un ruolo centrale sarà riservato ai giovani e agli studenti, destinatari di iniziative educative, campagne di sensibilizzazione e programmi formativi dedicati alla consapevolezza dei rischi e alla promozione di comportamenti di guida responsabili.

La collaborazione comprenderà attività congiunte sul territorio

La sicurezza stradale rappresenta da sempre una delle priorità della Polizia di Stato e richiede un’azione fondata sulla prevenzione, sulla conoscenza dei fenomeni e sulla collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini”, ha dichiarato il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato.

“Oggi più che mai la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e richiede la capacità di integrare tecnologie, dati, formazione e comportamenti responsabili all’interno di un ecosistema fondato sul coinvolgimento di tutti gli attori interessati”, ha sottolineato Matteo Laterza, Amministratore Delegato di Unipol Assicurazioni. “Con questo Protocollo siamo lieti di mettere a disposizione della Polizia di Stato il patrimonio di competenze, analisi ed esperienza che il Gruppo Unipol ha sviluppato nel settore della mobilità, confermando l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato come fattore decisivo per orientare le azioni di prevenzione e contribuire concretamente alla riduzione degli incidenti”.

Riproduzione riservata
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Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato Unipol Assicurazioni e UnipolTech.
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