circle x black
Cerca nel sito
 

Skoda Kodiaq PHEV: debutta il nuovo ibrido plug-in da 272 CV

sponsor

Skoda Kodiaq PHEV: debutta il nuovo ibrido plug-in da 272 CV
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 19.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Skoda amplia la gamma Kodiaq introducendo una nuova motorizzazione ibrida plug-in da 200 kW, equivalenti a 272 CV, destinata agli allestimenti Laurin & Klement e RS. Una soluzione che combina prestazioni elevate e possibilità di viaggiare quotidianamente utilizzando esclusivamente l'energia elettrica.

Il sistema propulsivo abbina un quattro cilindri 1.5 TSI evo2 da 177 CV a un motore elettrico da 116 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio con capacità netta di 19,7 kWh. La potenza complessiva della Skoda Kodiaq PHEV raggiunge 272 CV, mentre l'autonomia in modalità elettrica supera i 100 chilometri, consentendo di affrontare numerosi spostamenti senza utilizzare il motore termico.

La batteria supporta inoltre la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, caratteristica che amplia le possibilità di utilizzo anche durante i viaggi.

Skoda Kodiaq PHEV: due interpretazioni tra eleganza e sportività

La nuova motorizzazione è proposta con due allestimenti distinti, sviluppati per soddisfare esigenze differenti.

La Kodiaq Laurin & Klement rappresenta l'interpretazione più raffinata del SUV, con un equipaggiamento che privilegia comfort, materiali e tecnologia.

La dotazione comprende sedili anteriori ventilati con funzione massaggio, rivestimenti estesi in pelle nera oppure tabacco, cerchi in lega da 19 pollici e finiture esterne specifiche.

Di serie figurano sistemi avanzati di assistenza alla guida e al parcheggio, tra cui Remote Park Assist, Trained Parking e telecamere Area View a 360 gradi.

La Kodiaq RS, invece, enfatizza il carattere dinamico attraverso paraurti dedicati, cerchi da 20 pollici, freni maggiorati e sospensioni a controllo elettronico.

L'abitacolo introduce sedili sportivi ad alto contenimento, volante specifico, inserti carbon-look e rivestimenti in materiale sintetico scamosciato.

Parallelamente, Skoda aggiorna le omologazioni delle motorizzazioni mild hybrid e plug-in hybrid di Kodiaq, oltre al mild hybrid della Superb Wagon, adeguandole alla normativa Euro 7. Per le versioni mild hybrid, la potenza passa da 150 a 160 CV.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Rapine sui mezzi pubblici a Milano: 14 giovani arrestati, il video dei furti
Università, Conte al presidio precari a Montecitorio: "Miliardi per F35 ma governo taglia la ricerca" - Video
Allarmi bomba, studenti Virgilio di Milano: "Nessuna paura, pensavamo a uno scherzo" - Video
Schlein al presidio dei ricercatori precari: "Governo trova soldi solo per armi e prigioni" - Video
Allarmi bomba, oltre 300 scuole evacuate e studenti in strada da Milano a Napoli - Video
News to go
Tari, seconda rata in pagamento: bonus sociale, a chi spetta
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza