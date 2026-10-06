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Stellantis affida ad Alessio Scutari anche responsabilità Lancia in Italia

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Il manager segue già i marchi Fiat e Abarth

06 ottobre 2026 | 16.39
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Alessio Scutari già responsabile dei marchi Fiat e Abarth, amplia il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità del marchio Lancia in Italia, nell’ambito della nuova organizzazione di Stellantis Italia, la cui Managing Director Antonella Bruno è la Responsabile.

Alessio Scutari, 48 anni, lucano, laureato in Ingegneria Meccanica presso l'Università La Sapienza, ha una larga esperienza nel settore automotive, a livello nazionale, europeo e globale. Tra i principali ruoli ricoperti prima della posizione attuale, Alessio ha maturato competenze in ambito Marketing, Vendita e Post Vendita partendo dal brand Opel, per poi proseguire come Direttore Marketing Citroën Italia, Head of Brand Experience Alfa Romeo Global e Peugeot Managing Director in Italia.

“Sento la responsabilità di rappresentare Lancia oltre a Fiat e Abarth in Italia e la sfida di valorizzare ulteriormente il percorso di rilancio del brand Lancia" osserva Scutari ricordando che "grazie alla nuova organizzazione, Lancia può beneficiare di maggiore scala, efficienza, tecnologie e forza commerciale, preservando pienamente la sua identità, il suo carattere italiano e il suo posizionamento distintivo. Per quanto riguarda il prodotto abbiamo due pilastri forti su cui puntare: Ypsilon e Gamma che è in fase di lancio e ci porta nel cuore del C-SUV con una vettura concepita, disegnata e prodotta in Italia”.

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Stellantis Lancia Fiat Abarth Italia
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