Stellantis ha di recente presentato la nuova piattaforma STLA Medium per auto elettriche a lunga autonomia.

Segna un decisivo traguardo verso l’utilizzo di auto elettriche anche per lunghi spostamenti, la nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis equipaggia diversi modelli attualmente in produzione.

La nuova Peugeot E-3008 è un SUV a zero emissioni, che su strada, in un recente test, ha dimostrato tutte le sue potenzialità. Da Parigi a Nizza con sole due soste di ricarica, l’EV francese ha mantenuto una velocità entro i limiti imposti dal codice della strada (130 km/h). La temperatura esterna media era di 20°C.

Secondo i vertici Stellantis, con l’utilizzo della nuova piattaforma STLA Medium, l’autonomia di un’auto elettrica è paragonabile a quella di un veicolo con motore a combustione interna.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di sviluppare una tecnologia che vada a diretto vantaggio dei nostri clienti", ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. "La capacità di autonomia della piattaforma STLA Medium la rende ideale per i percorsi a lunga distanza, senza compromettere la convenienza e l'efficienza di un BEV. I conducenti possono ora godersi viaggi più lunghi con un minor numero di soste di ricarica e con la garanzia di prestazioni elevate in tutta tranquillità".

I vantaggi della piattaforma STLA Medium di Stellantis

Lunga autonomia, minori soste per la ricarica, batterie ACC ad alte prestazioni prodotte nella regione Hauts-de-France e ridotti costi di esercizio.

Stellantis lancerà entro la fine del 2026 altri cinque nuovi modelli, dopo la Peugeot E-3008, Peugeot E-5008 e Opel Grandland, costruiti sulla piattaforma STLA Medium.