circle x black
Cerca nel sito
 

Suzuki eVITARA ICHI Edition: il primo SUV 100% elettrico del marchio debutta a Torino

sponsor

Suzuki eVITARA ICHI Edition: il primo SUV 100% elettrico del marchio debutta a Torino
30 settembre 2025 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Salone Auto Torino ha fatto da cornice alla presentazione della nuova Suzuki eVITARA ICHI Edition, un modello destinato a scrivere una pagina importante nella storia della Casa giapponese. Si tratta infatti del primo SUV 100% elettrico di Suzuki, pensato per affiancare la gamma ibrida già consolidata e rispondere alle crescenti esigenze di mobilità sostenibile.

Il nome ICHI, che in giapponese significa “primo”, sintetizza lo spirito di un progetto che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione dei celebri 4x4 Suzuki. Robusti, versatili e capaci di affrontare ogni percorso, i fuoristrada del marchio hanno fatto scuola nel tempo. Oggi, quell’anima si traduce in un veicolo a zero emissioni dotato di trazione integrale ALLGRIP-e, con due motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva di 184 CV.

Suzuki eVITARA ICHI Edition: HEARTECT-e, ALLGRIP-e e autonomia fino a 525 km

L’autonomia, pari a 525 km in ciclo urbano WLTP, è garantita da una batteria da 61 kWh con tecnologia al litio-ferro-fosfato, progettata per offrire sicurezza e durata. A completare il quadro tecnico interviene la piattaforma HEARTECT-e, che combina leggerezza e robustezza per un migliore sfruttamento degli spazi interni, eliminando la necessità di rinforzi strutturali tradizionali.

Grande attenzione è stata riservata anche alla connettività: la nuova versione di Suzuki Connect introduce funzioni dedicate all’elettrico, come la gestione programmata della ricarica, il pre-condizionamento dell’abitacolo e l’integrazione di dati in tempo reale sul traffico, sul meteo e sulla disponibilità delle colonnine di ricarica.

Sul fronte del design, la eVITARA ICHI Edition si distingue per la carrozzeria bicolore con tetto nero, proposta in cinque combinazioni cromatiche. Gli interni, ampi e funzionali, offrono un’esperienza moderna, digitale e connessa, pensata per accompagnare ogni viaggio con comfort e praticità.

Disponibile in un unico allestimento, la nuova Suzuki eVITARA ICHI Edition è già ordinabile presso la rete dei concessionari ufficiali. Il prezzo parte da 27.900 euro chiavi in mano grazie al sostegno degli incentivi statali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Salone Auto Torino Suzuki eVITARA ICHI Edition ICHI
Vedi anche
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza