Il primo trimestre del 2026 si chiude con numeri solidi per Toyota, che conferma la propria posizione di riferimento nel mercato italiano. Il marchio giapponese si impone ancora una volta come primo tra gli importatori, rafforzando la propria presenza soprattutto nel segmento delle ibride.

Nel solo mese di marzo, Toyota ha registrato circa 12.000 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 6,5%. Un risultato che contribuisce a portare il totale dei primi tre mesi a 33.320 unità, con una quota complessiva del 6,8%. In un mercato che nello stesso periodo ha mostrato una crescita del 7,6%, questi dati confermano la solidità della strategia del brand.

A fare la differenza è la proposta multi-tecnologica, con un ruolo centrale della gamma full hybrid Toyota, sempre più apprezzata da un pubblico trasversale.

Toyota full hybrid leader: numeri e modelli protagonisti

Nel mercato delle ibride, Toyota mantiene una leadership netta, con una quota vicina al 40% sia nel mese di marzo sia nel trimestre. Un dominio costruito su una gamma consolidata e su modelli che continuano a incontrare le esigenze della mobilità quotidiana.

In particolare, Aygo X, Yaris Cross e Yaris occupano stabilmente i primi tre posti del segmento. Tra questi, spicca la crescita di Aygo X, che nei primi mesi dell’anno ha raggiunto circa 9.700 unità, diventando il modello più venduto del marchio. Una city car che interpreta in modo concreto le esigenze urbane, puntando su accessibilità e contenimento dei costi.

Il successo commerciale si riflette anche a livello territoriale: Toyota si conferma primo brand in 19 città italiane, tra cui Roma, Milano, Bologna e Padova. Un dato che evidenzia una diffusione capillare e una forte penetrazione nei principali centri urbani.

Nel segmento premium, il marchio Lexus continua a consolidare la propria presenza. A marzo ha totalizzato 639 immatricolazioni, con una quota dell’1,9%, mantenendo una posizione stabile rispetto allo scorso anno. Tra i modelli più rilevanti si distingue il SUV compatto LBX, che si posiziona tra i più apprezzati della categoria.