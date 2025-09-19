Toyota Gazoo Racing ha presentato in Giappone una versione rinnovata della GR Corolla, con le ordinazioni già aperte presso la rete ufficiale e l’avvio delle consegne fissato per il 3 novembre.

Il modello, nato dalla volontà di Akio Toyoda, noto come “Morizo”, di riportare la Toyota Corolla al centro della passione automobilistica, evolve ulteriormente grazie all’esperienza maturata nelle competizioni.

Toyota GR Corolla 2025: novità tecniche e miglioramenti

Gli aggiornamenti partono dal telaio, con un uso esteso di adesivi strutturali (oltre 32 metri di applicazione) per aumentare la rigidità senza incidere sul peso complessivo. Questo intervento consente alla vettura di affrontare sollecitazioni verticali e laterali tipiche non solo dei circuiti giapponesi ma anche di tracciati internazionali come il Nürburgring.

Sul fronte meccanico, la GR Corolla riceve un nuovo condotto di raffreddamento dell’aria secondaria che convoglia aria fresca dalla griglia frontale, abbassando la temperatura di aspirazione durante i regimi più intensi. Il tre cilindri turbo G16E-GTS può così garantire un’erogazione stabile anche nelle fasi di guida più stressanti.

A bordo, l’impianto audio JBL Premium Sound System è stato arricchito con un subwoofer nel vano bagagli, per un totale di nove altoparlanti. Inoltre, debutta l’Active Sound Control, che riproduce attraverso gli altoparlanti interni un sound sportivo sincronizzato con accelerazioni, rilascio del gas e variazioni di carico. Il risultato è un’esperienza immersiva che richiama il mondo delle corse, disponibile con tre modalità di intensità selezionabili.

La gamma giapponese della GR Corolla 2025 sarà disponibile con cambio manuale a sei rapporti o trasmissione automatica a otto marce, entrambe abbinate alla trazione integrale GR-FOUR.

Un’ulteriore novità riguarda gli attuali proprietari: Toyota sta sviluppando un programma di aggiornamento software che, a partire dalla primavera 2026, permetterà di aumentare la coppia massima a 400 Nm e di introdurre nuove modalità di gestione della trazione integrale, rendendo ancora più versatile l’esperienza di guida.