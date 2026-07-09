circle x black
Cerca nel sito
 

Toyota GR Yaris MY26: ancora più vicina al mondo dei rally

sponsor

Toyota GR Yaris MY26: ancora più vicina al mondo dei rally
09 luglio 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Toyota GR Yaris continua la propria evoluzione seguendo una filosofia ben precisa: migliorare costantemente attraverso l'esperienza maturata nelle competizioni. La nuova MY26, presentata in anteprima nazionale in occasione del Rally di Roma Capitale, non rivoluziona il progetto, ma introduce una serie di affinamenti mirati che rendono ancora più efficace una delle hatchback sportive più apprezzate dagli appassionati.

Ogni aggiornamento nasce infatti dall'attività svolta da Toyota Gazoo Racing nei rally e nelle competizioni in pista, dove piloti professionisti e gentleman driver contribuiscono allo sviluppo della vettura fornendo indicazioni preziose agli ingegneri giapponesi.

Toyota GR Yaris MY26: più precisione e controllo

Le principali novità riguardano l'esperienza di guida. Il nuovo volante, ridotto a 360 mm di diametro, offre un'impugnatura più generosa e una disposizione completamente rivista dei comandi, studiata per evitare azionamenti involontari durante le manovre più impegnative. Debutta inoltre la Driver Monitor Camera, che controlla l'attenzione del conducente e dialoga con l'Emergency Driving Stop System aumentando il livello di sicurezza.

Anche la dinamica beneficia di importanti aggiornamenti. La nuova GR Yaris MY26 monta gli inediti Bridgestone Potenza Race, sviluppati specificamente per questo modello, capaci di garantire maggiore aderenza, precisione di inserimento e una riduzione del rumore di rotolamento. Per sfruttarne appieno le potenzialità, Toyota ha ricalibrato ammortizzatori anteriori e posteriori, oltre a rivedere il software del servosterzo elettrico, ora ancora più preciso nelle frenate intense e nelle curve percorse ad alta velocità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
toyota toyota gr yaris gr yaris 2026
Vedi anche
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video
Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza