La Toyota GR Yaris continua la propria evoluzione seguendo una filosofia ben precisa: migliorare costantemente attraverso l'esperienza maturata nelle competizioni. La nuova MY26, presentata in anteprima nazionale in occasione del Rally di Roma Capitale, non rivoluziona il progetto, ma introduce una serie di affinamenti mirati che rendono ancora più efficace una delle hatchback sportive più apprezzate dagli appassionati.

Ogni aggiornamento nasce infatti dall'attività svolta da Toyota Gazoo Racing nei rally e nelle competizioni in pista, dove piloti professionisti e gentleman driver contribuiscono allo sviluppo della vettura fornendo indicazioni preziose agli ingegneri giapponesi.

Toyota GR Yaris MY26: più precisione e controllo

Le principali novità riguardano l'esperienza di guida. Il nuovo volante, ridotto a 360 mm di diametro, offre un'impugnatura più generosa e una disposizione completamente rivista dei comandi, studiata per evitare azionamenti involontari durante le manovre più impegnative. Debutta inoltre la Driver Monitor Camera, che controlla l'attenzione del conducente e dialoga con l'Emergency Driving Stop System aumentando il livello di sicurezza.

Anche la dinamica beneficia di importanti aggiornamenti. La nuova GR Yaris MY26 monta gli inediti Bridgestone Potenza Race, sviluppati specificamente per questo modello, capaci di garantire maggiore aderenza, precisione di inserimento e una riduzione del rumore di rotolamento. Per sfruttarne appieno le potenzialità, Toyota ha ricalibrato ammortizzatori anteriori e posteriori, oltre a rivedere il software del servosterzo elettrico, ora ancora più preciso nelle frenate intense e nelle curve percorse ad alta velocità.