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XPENG P7+, l’elettrica che mette il software al centro

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XPENG P7+, l’elettrica che mette il software al centro
18 giugno 2026 | 10.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’evoluzione dell’auto elettrica passa sempre più dal software. È questa la filosofia alla base della nuova XPENG P7+, modello che segna un ulteriore passo avanti nella strategia europea del costruttore cinese e che debutta ufficialmente anche sul mercato italiano. La vettura adotta una carrozzeria fastback dalle linee filanti, ma dietro l’estetica si nasconde un progetto sviluppato per sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

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La XPENG P7+ è infatti costruita attorno a un’architettura elettronica avanzata che consente aggiornamenti continui delle funzioni di bordo. L’obiettivo è mantenere il veicolo costantemente aggiornato nel tempo, introducendo nuove caratteristiche senza la necessità di interventi in officina.

XPENG P7+: tecnologia e autonomia per i lunghi viaggi

La nuova XPENG P7+ viene proposta in tre varianti, tutte alimentate da batterie al litio-ferro-fosfato e basate su un’architettura elettrica a 800 Volt. L’autonomia massima raggiunge i 530 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la versione più potente dispone della trazione integrale e supera i 500 CV.

Uno dei punti di forza del modello è la capacità di ricarica. Collegata a infrastrutture compatibili, la batteria può recuperare gran parte dell’energia in tempi estremamente contenuti, rendendo più semplici anche gli spostamenti su lunghe distanze.

L’abitacolo è stato progettato per offrire un elevato livello di comfort a tutti gli occupanti. Il bagagliaio raggiunge una capacità particolarmente generosa, mentre materiali ricercati e soluzioni dedicate all’isolamento acustico contribuiscono a creare un ambiente silenzioso e raffinato.

Completano il quadro una ricca dotazione tecnologica, sistemi avanzati di assistenza alla guida e una struttura sviluppata per garantire elevati standard di sicurezza. Con la P7+, XPENG punta a conquistare una clientela alla ricerca di un’elettrica moderna, tecnologica e capace di distinguersi dalle proposte più tradizionali del mercato.

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