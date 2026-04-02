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XPENG porta in Europa la P7+, fastback elettrica “definita dall’IA”

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XPENG porta in Europa la P7+, fastback elettrica “definita dall’IA”
02 aprile 2026 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo passo nell’espansione europea per XPENG, che avvia la commercializzazione della P7+, fastback elettrica ad alto contenuto tecnologico. Il modello sarà disponibile da aprile 2026 in 25 mercati europei, mentre in Italia l’arrivo è previsto per giugno con un prezzo chiavi in mano a partire da 46.170 euro.

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Progettata come vettura “ AI-defined” , la nuova P7+ segna un’evoluzione nell’approccio alla mobilità elettrica, dove software, capacità di calcolo e intelligenza artificiale assumono un ruolo centrale accanto alle prestazioni tradizionali.

Sul piano tecnico, la piattaforma consente l’integrazione di sistemi ADAS evoluti, aggiornabili nel tempo tramite software over-the-air, in grado di migliorare progressivamente le capacità del veicolo. L’esperienza a bordo è affidata a un ecosistema digitale che comprende un display centrale da 15,6 pollici, quadro strumenti da 8,8 pollici e head-up display, con un’interfaccia basata sull’intelligenza artificiale.

Tra gli elementi distintivi anche le prestazioni di ricarica: grazie alla tecnologia ultrarapida 5C, la batteria può passare dal 10% all’80% in circa 12 minuti.

L’abitacolo è caratterizzato da materiali premium, tra cui sedili in pelle Nappa traforata e rivestimenti in microfibra, oltre a soluzioni avanzate per il comfort acustico con oltre 60 interventi dedicati all’isolamento dal rumore.

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