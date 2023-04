Napoli, Kim: "La città potrebbe paralizzarsi per lo scudetto"

Il difensore sudcoreano: "La squadra non ha paura di nulla, credo che l'influenza di Spalletti sia decisiva in questo senso"

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha rilasciato un'intervista al sito dell'Uefa alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro il Milan: "Lo scudetto? Non riesco a immaginarlo, in realtà. Ogni volta che un giocatore esce, i fan corrono per scattare una foto, il che mostra quanto sia già emozionata questa città. Credo potrebbe paralizzarsi per lo scudetto".

I meriti di Luciano Spalletti

"Prima di tutto, penso che il suo approccio strategico influisca, ovviamente, ma il fattore decisivo è la sua passione. Non ho mai visto un allenatore come lui da questo punto di vista". Queste le parole del sudcoreano Kim sull'allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Il 26enne alla sua prima esperienza in Italia dopo l'esperienza in Turchia con il Fenerbahçe ha poi aggiunto: "La sua passione supera facilmente quella di qualsiasi altro giocatore. Ha una grande voglia di vincere le partite. La squadra è molto aggressiva, non ha paura di nulla, credo che l'influenza dell'allenatore sia decisiva in questo senso".

L'importanza di Victor Osimhen per la squadra

Kim Min-Jae ha parlato poi del suo compagno di squadra Victor Osimhen: "Victor è estremamente influente nella squadra. È considerato giustamente uno dei migliori giocatori al mondo. Non attacca solo, aiuta in difesa".

Il sudcoreano si è poi soffermato sulle qualità dell'attaccante: "Non posso darti una percentuale effettiva in termini di quanto stia contribuendo alla squadra, ma sta contribuendo molto. Ci incoraggia sempre con la sua energia positiva. È un giocatore di livello mondiale".

Il potenziale per vincere la Champions League e lo scudetto

Quanto alla Champions League , "abbiamo raggiunto i quarti di finale per la prima volta nella storia del club e stiamo cercando di raggiungere le semifinali, mi sto concentrando su come giocare meglio e impedire agli avversari di segnare".

Il difensore ha poi aggiunto: "Penso sia il peso maggiore per noi, dal momento che altri dicono che ci stiamo avvicinando alla vittoria del campionato e che abbiamo il potenziale per vincere la Champions League: c'è molta pressione. Tuttavia stiamo anche cercando di godercela il più possibile: quanto ci divertiremo alla fine sarà determinato dai risultati".

Infine sulla possibilità di essere tra i migliori difensori d'Europa: "Io credo di essere considerato uno dei migliori difensori d'Europa solo perché la mia squadra attuale sta giocando davvero bene".