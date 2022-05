Napolitano, chirurgo: "Il presidente ha superato l'intervento e sta bene"

Il presidente Giorgio Napolitano "sta bene ed è sveglio. Ha superato l'intervento, ma ovviamente è in terapia intensiva in prognosi riservata. Non posso dire di più". Sono le sole parole che Giuseppe Maria Ettorre, del Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani di Roma, capo dell'équipe che ha operato Napolitano, riferisce all'Adnkronos Salute in merito all'operazione chirurgica a cui è stato sottoposto il presidente emerito.