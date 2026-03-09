Nuova riunione della Task Force Golfo

Mercoledì 4 marzo alla Farnesina il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha presieduto un nuovo vertice della Task Force Golfo con le Ambasciate italiane nella regione per fare il punto sulle operazioni di assistenza agli italiani presenti nelle diverse aree di crisi. A tale proposito, è stato deciso un ulteriore potenziamento del personale della Farnesina in Oman e Emirati Arabi Uniti. Proprio dagli Emirati sono stati rimpatriati altri 1.250 connazionali con voli diretti a Milano Malpensa, Bergamo e Roma. Inoltre, sono stati trasferiti a Riad, in Arabia Saudita, oltre 100 italiani da Doha, Qatar,160 dall’Oman, mentre altre 150 persone in condizioni di particolare vulnerabilità sono state accolte al confine e verranno presto rimpatriate con voli charter. In Israele, sono circa 200 gli italiani attualmente monitorati che potrebbero essere scortati alla frontiera. La Farnesina comunica che sono in aumento le richieste di rientro in Italia anche dalla Thailandia e dalle Maldive, mentre al numero di telefono dell’Unità di crisi sono giunte in una sola giornata oltre 14 mila chiamate.

Il comunicato della Farnesina