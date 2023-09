Oroscopo: i segni più schietti dello zodiaco

Dire quello che si pensa a volte è molto difficile, ma in altri casi può pagare. E voi, come vi comportate anche nel momento in cui avete un pensiero che potrebbe essere scomodo? Se siete sempre pronti a dirlo in ogni caso, allora forse siete tra i segni più schietti dello zodiaco: vediamo che rapporto avete con le verità, anche quelle più scomode.

La verità può essere anche molto scomoda da affrontare, ma soprattutto da dire! Quando si ha un pensiero a volte si cerca di mantenerlo nascosto nel caso in cui potrebbe creare una discussione, ferire qualcuno o metterci in cattiva luce. Ma non tutti evitano di parlare, anzi, ci sono altre persone che sono in grado di dire, senza peli sulla lingua, tutto ciò che pensano davvero. Secondo l’oroscopo ci sono alcuni segni zodiacali che sono molto schietti, e non hanno nessuna preoccupazione nel dire i loro pensieri. Siete curiosi di sapere chi si tratta e di scoprire se anche voi siete tra questi?

Leone

Il Leone non ha mai paura di esporsi, anche quando questo significa mettersi in una situazione scomoda. A volte questo segno zodiacale aspetta un po’ prima di rivelare quello che pensa davvero, ma lo fa semplicemente perché è consapevole che con il tempo si capirà davvero qual è la verità, e allora potrà dire di aver avuto ragione.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono molto schietti, al limite del sopportabile. I Gemelli non si fanno alcun tipo di problema a dire quello che pensano, spesso anche mancando di sensibilità nei confronti delle persone che hanno accanto. Quello che conta per loro, però, è poter esprimersi senza vincoli!

Sagittario

Un altro segno zodiacale che è molto schietto è quello del Sagittario. Quando ha un pensiero il Sagittario farà molta difficoltà a tenerlo solo per sé, anzi, cercherà di esporre in maniera chiara quello che ritiene giusto: un modo di fare che potrebbe creargli anche qualche nemico di troppo.