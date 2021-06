Osservatorio terziario Manageritalia: intensità degli investimenti spinge la produttività del lavoro

Esiste una forte relazione positiva tra intensità degli investimenti e produttività del lavoro, a livello di settore (al netto degli effetti di Paese e periodo). Emerge dall’incontro di oggi che ha visto il lancio dell’Osservatorio del terziario Manageritalia con un rapporto sviluppato in collaborazione con Oxford Economics (L’evoluzione del settore dei servizi in Italia dal 2010) e Bcf (L’impatto del Covid sui settori del terziario).

Lo studio conferma che laddove si è verificata una maggiore intensità di investimenti ha corrisposto, in media, un premio in termini di produttività del lavoro. Specularmente, e questo è stato il caso per la maggior parte del terziario nell’ultimo decennio, a bassa intensità di investimenti ha corrisposto una ridotta crescita della produttività del lavoro.