Auto travolge un bambino di un anno con la madre sulle strisce pedonali. Il piccolo, di un anno di età, è morto poco dopo l'impatto al Pronto Soccorso pediatrico di Padova. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30 in via del Plebiscito. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente non li abbia visti in tempo per riuscire, frenando, a evitare l'impatto. Il conducente dell'auto è illeso, ma in stato di choc.