Pagamenti, nel 2021 volano transazioni con carta: +73% su 2019. Boom spesa media: +111% a 2.337 euro. Ma frena eCommerce

Indagine Revolut sulle abitudini degli italiani. Nel 2020 lo shopping online era cresciuto per necessità, lo scorso anno ha subito un rallentamento ma rappresenta il 36% del totale degli acquisti. Prosegue l'interesse per le criptovalute, Bitcoin la preferita

Le transazioni e la spesa con carta sono in costante aumento: se durante il 2019 le transazioni effettuate dai clienti sono state in media 41 a persona, nel 2020 con la pandemia sono salite a 61 a persona (+68%) e sono aumentate ulteriormente a 71 nel 2021 (+73% rispetto al 2019). La cifra media spesa durante l’anno cresce persino di più, passando dai 1110 euro a persona nel 2019 ai 2337 euro del 2021 (+111%). E' quanto rileva una ricerca dell'app finanziaria Revolut.

"Stiamo assistendo, da un lato, a un’accelerazione verso i pagamenti digitali resa talvolta necessaria ancora oggi dalle nuove regole dettate dalla pandemia. Allo stesso tempo vediamo anche che alcune abitudini, prima inevitabili come gli acquisti online in alcune situazioni, hanno preso piede e continuano a essere scelte nonostante le alternative fisiche o più analogiche siano tornate disponibili", commenta Elena Lavezzi, General Manager Italy and Southern Europe di Revolut. "E' la conferma che quando l’utente è appagato dall’esperienza di utilizzo non la abbandona e che gli italiani sono ben aperti alle innovazioni tecnologiche".

Frena l'e-commerce - Nel 2020 lo shopping online è cresciuto per necessità: nel primo anno di pandemia 4 acquisti con carta su 10 accadevano online, mentre nel 2019 il 25% si verificava online e conseguentemente 3 su 4 in presenza. Nel 2021, con la possibilità di uscire di più gli acquisti online sono stati comunque il 36% del totale, leggermente meno rispetto al 2020, ma considerando che le restrizioni sono state molto più contenute rispetto all’anno precedente, è possibile dedurre che gli italiani abbiano comunque preferito continuare ad acquistare online alcuni prodotti e servizi.

Niente contatti - Continua invece l’inarrestabile crescita delle transazioni contactless, evidenzia lo studio, "complici un’esperienza d’acquisto più semplice e veloce e la generale preferenza, da parte di utenti ed esercenti, nel limitare il contatto e potenzialmente la possibilità di contagio". La percentuale di questo tipo di transazioni già prima dell’inizio della pandemia ammontava in media al 70% del totale che avveniva in presenza. Nel 2020 la quota è aumentata di 8 punti toccando il 78% e ha poi raggiunto l’80% nel 2021.

Agli italiani piacciono i Bitcoin - Le criptovalute continuano a riscuotere interesse in Italia: i clienti che hanno acquistato crypto su Revolut nel 2021 sono cresciuti del 239% rispetto al 2020. Il Bitcoin si conferma la criptovaluta più gettonata e registra un aumento degli investimenti del 236% sul 2020, seguita da Ethereum, che nel 2020 figurava al terzo posto e registra un aumento degli investimenti del 691%, e Ripple, che rispetto allo scorso anno segna +210%.