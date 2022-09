Pakistan, dopo le alluvioni i rischi per il cibo

Le inondazioni di quest'estate in Pakistan, causate da piogge di una intensità quasi tripla rispetto alla media, hanno spazzato via vaste anche aree coltivate: questo genere di fenomeni ad alta intensità sono sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. E ora il Pakistan potrebbe ora trovarsi ad affrontare gravi carenze alimentari, in un momento in cui il governo è a corto di liquidità e i prezzi alimentari mondiali sono alti. Secondo agricoltori e funzionari governativi, quasi il 15% del raccolto di riso e il 40% del raccolto di cotone del Pakistan sono stati distrutti.