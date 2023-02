Paniere Istat dei prezzi al consumo per il calcolo dell'inflazione in continua evoluzione: aggiornato ogni anno con l'ingresso di nuovi prodotti. Entrano ora la visita medica sportiva per la crescente pratica di attività fisica, ma anche la riparazione dello smartphone e le apparecchiature audio intelligenti. Entrano anche diversi tipi di frutta e verdura biologica e l'uva senza semi. Per l'abbigliamento, arrivano i leggins da donna.