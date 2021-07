Papa ricoverato al Gemelli: "Sta bene". Gli auguri di Draghi

Il Pontefice "ha reagito bene" secondo i medici dopo il ricovero in ospedale e l'operazione al colon. Il premier gli augura "pronta guarigione"

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime affettuosi auguri di rapida convalescenza e pronta guarigione al Santo Padre, dopo l'intervento. Papa Francesco è stato operato in anestesia generale al Policlinico Gemelli per una stenosi diverticolare del sigma e secondo il primo bollettino "ha reagito bene" all'intervento.

Il Pontefice è arrivato nel primo pomeriggio di ieri con un ridottissimo seguito. L'auto lo ha lasciato all'ingresso principale della struttura ospedaliera del Gemelli. Già dalla mattina al Policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell'arrivo di Francesco.

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Papa un messaggio di pronta guarigione. "Santità, atterrato a Parigi per la visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli", ha scritto ieri il Capo dello Stato in un messaggio inviato a Papa Francesco. "L’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione".