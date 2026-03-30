Partecipazione dell’Italia all’Ue, concluso l’esame della relazione programmatica

In merito alla partecipazione dell’Italia all’Ue per l’anno 2026, la Commissione Affari esteri del Senato si è espressa favorevolmente, per quanto di competenza, sul contenuto della relazione programmatica (Doc.LXXXVI n.4). Prima di esprimere il parere favorevole, la Commissione ha valutato i contenuti e gli obiettivi politici con riferimento alle strategie italiane ed europee, con particolare riferimento al coordinamento con le politiche Ue e al processo di integrazione europea. Tra i principali temi emersi, difesa, intelligenza artificiale, autonomia strategica. Di rilievo anche il contributo italiano alla strategia industriale marittima. Nel dettaglio, la Commissione esprime apprezzamenti per gli interventi sulla dimensione esterna dell’Ue, inclusi difesa comune e gestione dei flussi migratori; sottolinea l’importanza del sostegno ai Paesi africani e all’attuazione del Patto per il Mediterraneo; valuta positivamente l’impegno dell’Italia nei partenariati strategici; riconosce l’impegno dell’Italia nei negoziati internazionali, nel supporto all’Ucraina e agli studenti palestinesi; evidenzia la necessità di una difesa europea basata sull’interoperabilità e resilienza industriale; conferma il sostegno all’allargamento dell’Ue ai Balcani Occidentali.

Il parere approvato dalla Commissione