Pd, il sondaggio: Letta segretario per il 23% degli elettori dem

(Adnkronos)

Sì a Enrico Letta segretario del Pd, ma anche la volontà di andare avanti da soli per recuperare l'elettorato dem. Questi i risultati del sondaggio realizzato da Ipsos per il 'Corriere della Sera'.

Secondo il 49% degli elettori del Pd, per essere competitivo dal punto di vista elettorale Partito democratico del futuro deve puntare a "riconquistare gli elettori che si sono allontanati negli ultimi anni e proporsi come forza unica e maggioritaria del centrosinistra". Solo il 30% di chi vota Pd preme perché venga rafforzata l'alleanza con Movimento 5 Stelle e Leu. Per quanto riguarda la scelta del nuovo segretario, il 23% degli elettori dem preferirebbe Letta: a seguire, Stefano Bonaccini (19%), Anna Finocchiaro (10%), Roberta Pinotti (7%), Andrea Orlando (5%).