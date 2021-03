Pd, Letta: look minimal e borraccia 'Bella ciao'

(Adnkronos)

Giacca blazer blu e camicia sportiva a quadretti in tinta tipo button down (con bottoncini sulle due punte del colletto, in stile Usa) senza cravatta. Enrico Letta sceglie un look minimal, 'senza accessori', casual e formale nello stesso tempo, per il suo intervento all'Assemblea del Pd che lo incoronerà segretario del partito. Sul leggio la mascherina Ffp2 tolta appena ha iniziato a parlare. Alle spalle lo sfondo blu con la scritta in bianco 'Assemblea nazionale 14 marzo 2021' e due bandiere, quella europea e il tricolore.

L'unica 'concessione' alla sinistra è il rosso della borraccia dell'acqua da ciclista (al posto del tradizionale bicchiere in vetro o plastica) con in primo piano la scritta 'Bella ciao', canto popolare nato dopo la Liberazione, diventato l'inno ufficiale della Resistenza. Si tratta della bottiglia termica brandizzata 'Bella Ciao', promossa da 'Immagina', la nuova Radio del Pd.