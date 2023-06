"Mi dispiace che Renzi sostenga in Molise il candidato della destra. Renzi parla di subalternità, proprio lui che appena arrivato al Nazareno ha invitato Berlusconi...". Dal palco della Direzione Pd, Elly Schlein nomina l'ex segretario ora leader di Italia Viva e il diretto interessato replica piccato su Twitter.

"Colpisce che durante la direzione nazionale del Pd Elly Schlein senta il bisogno di attaccare proprio me. Il mio Pd - sottolinea Matteo Renzi nel post - provò a fare le riforme nonostante il fuoco amico e la violenta polemica interna. E provò a fare le riforme insieme alle opposizioni: Berlusconi venne al Nazareno per discutere seriamente tra avversari come si fa nei paesi civili. Non si mise il passamontagna per parlare delle brigate, non attaccò gli Stati Uniti d’America, non portò una piattaforma opposta a quella del Pd come hanno fatto Grillo e Conte. Un consiglio a Elly? Non usi il mio nome per ricompattare i suoi, è un giochino che non funziona più. Parli del futuro se ne è capace. Sul passato, se vuole confrontarsi con i nostri risultati, prima prenda il 41% e poi ne riparliamo", le parole dell'ex dem.