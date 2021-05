Pensioni, sindacati a Orlando: "Superare legge Fornero"

La richiesta di un tavolo per il superamento della legge a partire dal 2022

''Aprire il prima possibile un tavolo per il superamento della legge Fornero'' a partire dal 2022. Lo chiedono Cgil, Cisl, Uil che hanno inviato al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la piattaforma unitaria sulla previdenza. I sindacati ricordano, in una nota, le loro proposte: "occorre introdurre una flessibilità in uscita più diffusa a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, che tenga conto della diversa gravosità dei lavori, del lavoro di cura e delle donne, e affrontare subito il tema delle future pensioni dei giovani, che rischiano di essere penalizzate dalla discontinuità del lavoro".

"È poi necessario - aggiungono i sindacati - sostenere il reddito dei pensionati e rilanciare la previdenza complementare varando una campagna istituzionale di informazione che sia coniugata ad un nuovo semestre di adesione in silenzio assenso". Su questi punti, si legge infine nella nota, "chiediamo si apra il prima possibile un confronto che possa trovare le giuste soluzioni anche legate alla situazione emergenziale che il Paese sta vivendo".