Piogge record mandano la California sott’acqua

La California, solitamente nota per i problemi di siccità, è stata invece investita da precipitazioni record. Il centro di San Francisco ha registrato l’incredibile picco di 34,5 cm di pioggia dal 26 dicembre, mentre alcune zone della California centrale hanno ricevuto nelle ultime due settimane più del 50% delle precipitazioni medie annuali. Da sottolineare che le piogge record hanno contribuito ad alleviare, ma non a porre fine a due decenni di siccità. Il Dipartimento delle Risorse Idriche dello Stato ha dichiarato che lo stoccaggio dei bacini idrici è solo all'82% della media per questo periodo dell'anno.