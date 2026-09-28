circle x black
Cerca nel sito
 

Pnrr al traguardo: via libera alla decima rata da 28,4 miliardi di euro

28 settembre 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Palazzo Chigi si è svolta la riunione della Cabina di regia del PNRR presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti. Al centro dei lavori l’analisi dell’ottava Relazione sullo stato di attuazione del Piano e la verifica dei 156 obiettivi legati alla decima e ultima rata. Con questo passaggio si completa il raggiungimento di tutti i 576 target pattuiti con l’Unione europea e viene sbloccata l’ultima tranche da 28,4 miliardi di euro che porta la spesa complessiva a oltre 133 miliardi. La riunione, alla quale hanno partecipato Ministri, Sottosegretari e rappresentanti degli Enti Locali sancisce il compimento di riforme strutturali decisive, dalla Pubblica Amministrazione alla giustizia, fino al sistema degli appalti. Al di là dei numeri, la svolta si misura nell’impatto concreto sui territori: dalla sanità di prossimità - con più di 1.200 Case di Comunità e il boom della telemedicina – alla scuola con 153 mila nuovi posti negli asili nido e la messa in sicurezza di 1.600 istituti. A completare il quadro, la spinta sulla digitalizzazione della PA, lo sviluppo della Rete 5G e la fibra. Nei prossimi giorni la relazione sarà trasmessa al Parlamento, mentre entro il 30 settembre verrà inoltrata la richiesta formale di pagamento alla Commissione europea. Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Unione europea
Vedi anche
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza