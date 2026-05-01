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1 Maggio, Meloni: "Con decreto lavoro difendiamo occupazione con misure concrete"

Il post della premier: "Per noi il salario giusto non si difende con slogan o scorciatoie, ma valorizzando la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone"

La premier Meloni - Fotogramma
La premier Meloni - Fotogramma
01 maggio 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. Significa una cosa molto semplice: le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga, sfrutta o usa contratti pirata. Per noi il salario giusto non si difende con slogan o scorciatoie, ma valorizzando la contrattazione di qualità e colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone". Ad affermarlo in un post su 'X' è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in occasione della festa del 1 Maggio.

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"Sappiamo bene - sottolinea Meloni - che c’è ancora molto da fare. Perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro, soprattutto ai giovani, alle donne e a chi vive nelle aree più fragili della Nazione. Ma sappiamo anche che la strada intrapresa è quella giusta. Per noi il lavoro non si difende con la propaganda, ma con misure concrete, diritti veri e rispetto per chi ogni giorno manda avanti questa Nazione".

"Il Primo Maggio - ha scritto la premier all'inizio del post - è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani. Lo abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale, con gli incentivi all’occupazione, con gli interventi sulla sicurezza sul lavoro. E continuiamo a farlo rafforzando la qualità del lavoro, la tutela dei salari più bassi e il contrasto a ogni forma di sfruttamento, compreso il caporalato digitale. In questi anni i risultati sono arrivati: l’Italia ha oltre 1 milione e 200 mila occupati in più, 550 mila precari in meno e ha raggiunto il livello più alto di occupazione femminile della sua storia. Sono numeri che non risolvono tutto, ma che raccontano una direzione chiara e un cambio di passo reale".

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Primo maggio decreto lavoro salario giusto contrattazione di qualità
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