Alemanno a Rebibbia, il suo avatar alla presentazione del libro sull'emergenza carceri

Si fa aiutare dall'intelligenza artificiale l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, per la presentazione del suo libro 'Emergenza negata', scritto con un altro detenuto a Rebibbia, Fabio Falbo. Presentazione avvenuta nel cuore di Roma, a due passi dalla Camera dove le parole dell'ex sindaco di Roma, nate in forma di testo, scritto nella cella del penitenziario romano, diventano un vero e proprio intervento video, con lo stesso Alemanno impersonificato dal suo Avatar che viene proiettato sul maxischermo di CeoforLife, in piazza Colonna.

Labiale e intonazione sono perfette, come se l'ex sindaco fosse davvero collegato, in carne e ossa, dopo il no a un permesso speciale per uscire dal penitenziario, ricevuto dai due autori. Un'escamotage per poter partecipare alla presentazione del libro-denuncia, assieme ai tanti in Sala, a cominciare dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che non si fa scappare l'occasione per una battuta: "L'ho visto in buona salute Gianni e Falbo, peccato che non erano loro, era una finzione", ironizza La Russa.