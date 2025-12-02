circle x black
Alemanno a Rebibbia, il suo avatar alla presentazione del libro sull'emergenza carceri

L'ex sindaco di Roma partecipa grazie all'Intelligenza artificiale, La Russa scherza: "Lo trovo bene..."

Alemanno a Rebibbia, il suo avatar alla presentazione del libro sull'emergenza carceri
02 dicembre 2025 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si fa aiutare dall'intelligenza artificiale l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, per la presentazione del suo libro 'Emergenza negata', scritto con un altro detenuto a Rebibbia, Fabio Falbo. Presentazione avvenuta nel cuore di Roma, a due passi dalla Camera dove le parole dell'ex sindaco di Roma, nate in forma di testo, scritto nella cella del penitenziario romano, diventano un vero e proprio intervento video, con lo stesso Alemanno impersonificato dal suo Avatar che viene proiettato sul maxischermo di CeoforLife, in piazza Colonna.

Labiale e intonazione sono perfette, come se l'ex sindaco fosse davvero collegato, in carne e ossa, dopo il no a un permesso speciale per uscire dal penitenziario, ricevuto dai due autori. Un'escamotage per poter partecipare alla presentazione del libro-denuncia, assieme ai tanti in Sala, a cominciare dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che non si fa scappare l'occasione per una battuta: "L'ho visto in buona salute Gianni e Falbo, peccato che non erano loro, era una finzione", ironizza La Russa.

