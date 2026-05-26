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Barbaro (Mase): "Nucleare non ritorno al passato ma investimento sul futuro"

Claudio Barbaro - (Fotogramma)
Claudio Barbaro - (Fotogramma)
26 maggio 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sicurezza energetica è un pilastro della sicurezza nazionale. Il nucleare sostenibile, riconosciuto dall'Unione europea come tecnologia a basse emissioni, è uno strumento fondamentale per raggiungere l'indipendenza energetica del Paese. Non si contrappone alle rinnovabili: le integra e le sostiene". Così il sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, intervenendo oggi per il governo alla Camera dei Deputati nella discussione generale sul provvedimento.

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"Il disegno di legge in discussione - ha proseguito Barbaro - rappresenta una scelta strategica di lungo periodo con cui il governo intende riportare l'energia nucleare sostenibile all'interno delle politiche energetiche nazionali. L'Italia non può più permettersi di restare ai margini di un settore considerato strategico da gran parte dei Paesi avanzati".

Il sottosegretario ha poi sottolineato come il provvedimento faccia riferimento a tecnologie di nuova generazione - Smr, Amr, reattori veloci - radicalmente diverse dagli impianti del passato: "Non stiamo parlando del nucleare di ieri ma di tecnologie avanzate, modulari e con minori quantità di rifiuti. Non è un ritorno al passato: è un investimento sul futuro in un mondo altamente competitivo e instabile, come dimostra l'attuale crisi energetica derivante dall'instabilità geopolitica".

Barbaro ha infine illustrato i contenuti del testo uscito dalle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, che prevede un percorso normativo "trasparente, partecipato e graduale", con il coinvolgimento di Regioni, Comuni e cittadini, misure di compensazione territoriale e campagne informative per costruire un consenso consapevole. "Il governo sostiene con convinzione questo provvedimento e auspica un confronto parlamentare serio, costruttivo e concretamente orientato all'interesse nazionale", ha concluso Barbaro.

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energia nucleare Mase Claudio Barbaro
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