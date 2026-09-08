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Bonaccini: "Afd? Analisti confermano quello che dicevo, vota a destra chi è più in difficoltà"

Il dem: "Io sono stato oggetto di una campagna di aggressione ma oggi tutti i più grandi quotidiani italiani confermano quello che dicevo io"

Stefano Bonaccini - Fotogramma
Stefano Bonaccini - Fotogramma
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08 settembre 2026 | 16.18
Redazione Adnkronos
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"Io sono stato oggetto di una campagna di aggressione ma oggi tutti i più grandi quotidiani italiani confermano quello che dicevo io e cioè che va verso la destra o l'estrema destra il voto di chi è più in difficoltà, persone che un tempo guardavano alla sinistra". Così Stefano Bonaccini, a Tagadà su La7, commenta i risultati dell'AfD dopo il voto in Germania.

"Io sono tra quelli che pensa che Afd è bene sia messa a prova governo, tante delle sue proposte sono irrealizzabili.. Avendo preso tanti voti è giusto si misuri con il governo e non solo con propaganda dall'opposizione", le parole dell'esponente del Partito democratico, finito al centro delle polemiche pochi giorni fa per alcune affermazioni riguardanti gli elettori della destra e dell'estrema destra in Italia e in Europa.

"Quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini e ora, forse, a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città, chi sta peggio economicamente", l'analisi di Bonaccini in una video intervista a Igv poi diventata virale sui social.

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bonaccini destra stefano bonaccini bonaccini afd bonaccini voto destra
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