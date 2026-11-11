Giuseppe Conte, Goffredo Bettini, Alessandro Di Battista. Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario, a AdnTalks, emette giudizi perentori. "Giuseppe Conte è quello che ha distrutto il bilancio dell'Italia con la connivenza di Renzi, del Pd e di tutti questi che si ripropongono. 209 miliardi usati da persone ricche per farsi le ville al mare, 209 miliardi a cui si aggiungono 30 di reddito di cittadinanza e 23 della prima quota 100. Stiamo parlando di somme che avrebbero messo a posto la sanità la scuola e la difesa per 10 anni. Giuseppe Conte è stata una calamità per questo paese ed è stato salvato dal Partito Democratico", dice il senatore.

"Serve serietà in questo momento. Sentivo l'altro giorno Rocco Casalino che diceva che il Quirinale lo diamo a chi perde le primarie... ma sono cose da matti. Cioè il Quirinale prenotato dai Cinque Stelle perché loro perdono le primarie. E poi l'altro pezzo sul Corriere della Sera che dice 'noi stiamo due anni così facciamo le nonime dell'Eni, dell'Enel' come se fosse il mercato delle vacche", aggiunge Calenda.

La guerra ibrida non risparmia l'Italia, tra cyberattacchi e minacce che seminano il caos. "La propaganda russa che scorrazza sulle nostre televisioni? Alessandro Di Battista, D'Orsi fanno questo tutto il giorno e poi la Basile, Travaglio, Orsini", dice Calenda. "Ci sono due categorie: c'è chi proprio ci crede, come Barbero che dice 'io sono comunista a me l'Occidente fa schifo e secondo i russi ci hanno ragione'... Una cosa demenziale perché Putin è un dittatore fascista... E poi ci sono altri che vanno a Mosca, pagati dai russi, fanno i libri che hanno lo stesso titolo dei pezzi di propaganda russa, prendono le agenzie russe e le mettono sui loro giornali o le agenzie russe riprendono i loro pezzi, ad esempio regolarmente il Fatto Quotidian,o e allora lì pensi che c'è qualcosa in più".

Il progetto del campo largo è legato alla regia di Goffredo Bettini, dirigente del Pd. "Goffredo Bettini io lo considero uno dei grandi mali che affliggono la sinistra. Intanto non so che titolo parla, ma se non a titolo personale. È un intrallazzatore da tanti anni su tutti i tavoli, è proprio il male ed è quello che ha costruito a tavolino Giuseppe Conte, per cui io sono uscito dal Pd quando successe questa cosa orchestrata da Bettini. E anche da Franceschini e da Renzi, perché poi sono tutti uguali. E quello che è successo è che alla fine hanno preservato i Cinque Stelle, perché i Cinque Stelle erano morti. E quindi danno l'idea proprio della politica come occupazione di posti".