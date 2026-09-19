Camera, giovedì la presentazione del libro su Bossi con Fontana, Salvini e Giorgetti

Nella Sala della Regina di Montecitorio. Introduce il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, promotore dell'iniziativa
Giovedì 24 settembre, alle ore 17, nella Sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione del volume "Umberto Bossi - Discorsi politici e parlamentari". Introduce il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, promotore dell'iniziativa. Intervengono: Giancarlo Giorgetti, Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini e Giulio Tremonti. Modera Bruno Vespa. Conclusioni di Matteo Salvini.