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Camera, oggi question time con Pichetto Fratin e Nordio

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La Camera
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22 aprile 2026 | 09.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si svolge oggi, mercoledì 22 aprile, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulla partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale di Santa Marta e iniziative per un percorso di progressivo superamento delle fonti fossili (Simiani – PD-IDP); sullo stato di attuazione degli interventi previsti dall’accordo di programma per la messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale "Bacino del Fiume Sacco" (Zaratti – AVS); sulle iniziative urgenti per ridurre il costo dell’energia per le imprese e le famiglie e garantire la continuità produttiva dei settori industriali strategici, alla luce della crisi nel Golfo Persico (Boschi – Iv-C-Re); sulle iniziative in materia di diversificazione delle fonti energetiche, al fine di garantire la sicurezza e la continuità dell’approvvigionamento energetico a imprese e cittadini (Bignami – FDI); sulle iniziative volte a bloccare l'espansione della vespa velutina in Italia, in particolare nelle province di Lucca e Massa-Carrara (Montemagni – LEGA); sulle iniziative per lo sviluppo dell'eolico offshore, con particolare riferimento alle procedure competitive previste per l'anno in corso (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).

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Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione all'esercizio della delega in materia di trattamento e acquisizione di dati personali di cui all’articolo 5 della legge di delegazione europea 2025 (Pittalis – FI-PPE); sulle iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr in materia di giustizia civile, con particolare riferimento all'estensione dell'istituto della mediazione (Rosato – AZ-PER-RE); sulle iniziative normative volte a reintrodurre il reato di abuso d'ufficio, anche al fine di evitare procedure di infrazione in ambito europeo (D'Orso – M5S).

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Conferenza internazionale di Santa Marta Partecipazione dell'Italia Fonti fossili Energia Giustizia civile Mediazione
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