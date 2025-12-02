circle x black
Cerca nel sito
 

Carceri, La Russa: "Serve decreto entro Natale per fine pena a casa"

Il presidente del Senato: "Pena non deve mai ledere la dignità della persona. Contro il sovraffollamento mi sento di continuare a fare una battaglia"

Ignazio La Russa (Fotogramma)
Ignazio La Russa (Fotogramma)
02 dicembre 2025 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Vogliamo prima di Natale che avvenga qualcosa, con un decreto, con un provvedimento?". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo, 'L'emergenza negata, il collasso delle carceri italiane', con riferimento a un provvedimento per far terminare l'ultima parte della pena fuori dal carcere. "Chi ha il potere di farlo dia respiro" a queste persone.

Questo tentativo di avere un provvedimento "l'abbiamo fatto prima di Ferragosto perché c'era l'emergenza caldo - ha spiegato la seconda carica dello Stato - Proviamo con un'altro tipo di emergenza, quella della bontà, perché la bontà pare che abbia dei ritmi anch'essa. Sotto Natale la bontà aumenta e a Natale manca non molto", ha detto ancora con riferimento a una misura per ridurre il numero di detenuti, per dare un freno al sovraffollamento.

"Senza nulla togliere alle problematiche che ho sentito sviluppare in maniera egregia da chi prima di me ha preso la parola, si può discutere, ma il mio invito è facciamo uscire, anche dalla riunione di oggi, un invito a chi ha il potere e la potestà di farlo, di affrontare oggi anche solo la lampadina, non il lampadario, non la luna, ma di dare un po' di respiro a quelle carceri al collasso, lasciando che chi la pena l'ha già quasi interamente scontata possa magari continuare a scontarla dentro di sé o magari in un altro modo", ha affermato La Russa.

Il presidente del Senato ha poi sottolineato che "la pena in nessun caso può ledere la dignità di una persona. E allora la prima occasione in cui la dignità di una persona viene lesa è quando si trova a scontare la propria pena in una condizione di sovraffollamento, in una condizione in cui i bisogni basilari dell'uomo vengono pressati, vengono costretti a un ritmo che lede la dignità dell'uomo, su questo io mi sento di continuare a fare una battaglia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carceri carceri la russa la russa carceri ignazio la russa
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza