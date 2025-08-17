Alcuni familiari e gli amici più cari hanno ricordato l'ex presidente della Repubblica

Un omaggio nel cimitero di Sassari, la città dove era nato il 26 luglio 1928, presso la tomba di famiglia dove è sepolto, in forma strettamente privata. Così alcuni familiari e gli amici più cari di Francesco Cossiga hanno ricordato l'ex presidente della Repubblica, in occasione del 15esimo anniversario della morte.

“Sono passati quindici anni dal 17 agosto 2010, giorno della scomparsa di Francesco Cossiga - sottolinea Andrea Da Passano, curatore del volume 'Una vita per la patria' dedicato proprio allo statista Dc - L'inesorabile trascorrere del tempo rafforza un concetto da considerare con particolare attenzione: il retaggio intellettuale del Presidente Emerito continua ad essere caratterizzato dalla rara dote della modernità; analizzata con gli occhi di oggi, la sua lucida e coraggiosa visione su diversi temi chiave – la politica intesa come forma molto alta di esercizio della carità e dello spirito di servizio, i delicati equilibri nelle relazioni tra le principali potenze mondiali, la necessità di avviare le riforme strutturali delle istituzioni italiane ed europee – certamente non appare vetusta. Riscoprirne il vivace pensiero e fare quindi tesoro dei lungimiranti insegnamenti che ci ha affidato rappresenta il modo migliore per onorare la memoria dello Statista sassarese. Le soluzioni richieste dalle gravi problematiche odierne si trovano anche guardando al significativo esempio di chi ha saputo imprimere tracce permanenti nell’età contemporanea: a tal proposito, la figura di Cossiga è tuttora emblematica”.