Dazi, Telegraph incorona Meloni: "Taglio tariffe Usa su pasta italiana è sua vittoria"

Il giudizio del quotidiano britannico che elogia gli sforzi della presidente del Consiglio

02 gennaio 2026 | 19.30
Redazione Adnkronos
La riduzione dei dazi statunitensi sulla pasta italiana è una "vittoria per Meloni", la "suggeritrice di Trump in Europa". È il giudizio del quotidiano britannico Telegraph, che elogia gli sforzi della presidente del Consiglio dopo mesi di pressioni diplomatiche volte a convincere l’amministrazione americana a rivedere misure che avrebbero messo a rischio esportazioni per centinaia di milioni di euro.

Il giornale ricorda che, al momento dell’annuncio dei dazi lo scorso settembre, le tariffe erano state considerate "imbarazzanti" per Meloni, alla quale veniva però riconosciuta la capacità di ottenere concessioni dal presidente statunitense. Donald Trump l’ha infatti definita in più occasioni una "donna fantastica" che ha "davvero conquistato l’Europa". I due leader si erano tuttavia scontrati a distanza proprio sulla questione dei dazi, giudicati dalla premier "assolutamente sbagliati".

