Dalla politica alla sfera privata, Luigi Di Maio si racconta a Myrta Confidential, con Myrta Merlino, in onda oggi venerdì 20 novembre, in prima serata alle 21 su San Marino RTV (canale 550), diretta da Roberto Sergio con Paolo Alberti capoprogetto. Dal percorso intrapreso lontano dalle istituzioni alla relazione con Alessia, fino all'esperienza più importante: quella da padre di Gabriel, nato dopo l'uscita dalla scena politica. Un'intervista inedita che svela il lato più personale dell'ex ministro e attuale Rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione del Golfo, e ripercorre le tappe del suo 'secondo tempo', tra impegno internazionale e dimensione personale lontano dai riflettori.

A partire dal rapporto con la premier italiana. “Con Giorgia Meloni c'è sempre stato un canale di comunicazione, anche quando eravamo oppositori e io facevo ancora politica", sottolinea ricordando che Meloni "ha costruito un rapporto personale molto forte con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, il re del Bahrein, l'emiro del Qatar e molti altri leader della regione. Credo sia stata una delle poche, se non l'unica, presidente del Consiglio che in un solo mandato ha visitato tutti i Paesi del Golfo. È un elemento significativo". Secondo Di Maio, "la stabilità di un governo democratico permette di costruire relazioni solide e soprattutto di pianificare strategie e collaborazioni di medio e lungo periodo".

"Ciò che possiamo leggere dai fatti è che è in corso un atto di intimidazione nei confronti della nostra opinione pubblica e del nostro Paese", continua Di Maio commentando il tema delle minacce cyber e della guerra ibrida. "Quando si colpiscono le famiglie nel bene più prezioso che hanno, cioè i figli che stanno a scuola, è evidente che si cerca di influenzare e destabilizzare l'orientamento dell'opinione pubblica. Non ho problemi a dirlo: quando accadono queste cose non si sta certo aiutando il governo del Paese che ne è bersaglio". "Vedere tutte le forze politiche attorno allo stesso tavolo manda un segnale di unità e rassicurazione ai cittadini", sottolinea parlando della scelta di riunire a Palazzo Chigi maggioranza e opposizione. E condivide la linea del ministro della difesa Crosetto: "Cybersecurity e difesa oggi sono la stessa cosa". E avverte: "Viviamo in un'epoca in cui sapevamo dell'esistenza della guerra ibrida e della minaccia di conflitti veri e propri, ma per molti anni abbiamo pensato che tutto questo non ci riguardasse direttamente. Dobbiamo affrontare queste sfide con la giusta dose di diplomazia e dialogo, ma allo stesso tempo rafforzando le nostre capacità di deterrenza e di difesa a tutela dei cittadini".

Sulla politica estera Di Maio si chiede "perché la Cina dovrebbe togliere le castagne dal fuoco agli Stati Uniti?" parlando dell'ipotesi di un ruolo di Pechino nei negoziati per la pace in Ucraina. “Perché la Cina dovrebbe farlo, accelerando questo processo verso l'Indo-Pacifico? Poi credo che la Cina possa mitigare molto gli effetti di queste guerre, ma è stata molto chiara a proposito del fatto che quella dell'Ucraina è una questione europea che devono affrontare gli Usa e i loro alleati e la Russia".

Sulla situazione negli Usa dice "non raccontiamoci che le elezioni di metà mandato possano cambiare le linee di politica estera e difesa degli Stati Uniti. Su queste materie la competenza resta del presidente Trump. Sull'Iran la tensione è già aumentata e per riportare stabilità economica alle famiglie occorre riaprire lo Stretto di Hormuz attraverso un accordo diplomatico".

Per quanto riguarda Israele Di Maio spiega che "in quel pezzo di mondo le buone notizie scarseggiano e queste elezioni rappresentano uno spiraglio di speranza", commenta. "Oggi siamo in un effetto domino che viene dal 7 ottobre, e la catastrofe umanitaria di Gaza, se il risultato di queste elezioni può invertire questo trend è già tanto. Mi rifaccio alle conclusioni dei leader europei di qualche giorno fa: chiedere immediatamente pieno accesso umanitario a Gaza. È una situazione estremamente preoccupante, e dal punto di vista della dignità umana inaccettabile", continua ancora.

E sulla situazione nel Vecchio Continente "io credo che nessun governo in Europa voglia distruggere l'architettura europea che ci permette di stare in pace", spiega Di Maio. "Con questo incarico ho l'onore di rappresentare 27 Stati. Da una parte siamo diversi, dall'altra c'è sempre la convinzione che l'Unione europea sia un progetto di pace. Per quanto la possiamo criticare, per quanto alcuni la vogliano stravolgere o cambiare, tutti sanno che l'Unione europea è un legame che tiene questo continente in pace", osserva. "Se guardiamo alla storia, questo è un dato che nessuno può ignorare".

Di Maio ritorna anche sul rapporto con il 'vecchio' compagno di partito Alessandro Di Battista: "E' stato importante e le vicende legate ai problemi di salute che ha affrontato hanno dimostrato che lo è ancora", sottolineando come tra i due continui a esistere "un collegamento molto forte dal punto di vista emotivo e dell'amicizia", nonostante percorsi politici ormai lontani. "Eravamo già diversi all'epoca e le nostre strade sono poi diventate molto differenti", osserva.

Di Battista "non ha mai fatto parte della compagine di governo perché legittimamente decise di non ricandidarsi". "Avendo fatto parte di tre governi e avendo negoziato alcune delle leggi più importanti del nostro campo elettorale, ho vissuto un'esperienza che, nel tentativo di realizzare gli obiettivi del programma, mi ha portato a fare compromessi politici, prima con Salvini e poi con il Pd". Un'esperienza che, ammette, "necessariamente ti cambia, ma non considero quel cambiamento una cosa negativa. È un percorso di consapevolezza che rivendico. Se oggi sono diventato più consapevole delle dinamiche istituzionali necessarie per raggiungere un risultato politico, ringrazio Dio per questo".

Di Maio 'sfata' anche una 'leggenda' sul suo conto: "Non ho mai venduto bibite allo stadio, è una leggenda metropolitana. Ho lavorato al San Paolo occupandomi dell'accoglienza nella tribuna autorità. Ero vestito come oggi, con la cravatta”, scherza. “Ma non mi sono mai sentito offeso da quella accezione". Parlando della sua famiglia Di Maio conclude sottolineando che "adesso la carica più importante che ho è: papà di Gabriel e compagno di Alessia, che fanno parte di questa mia seconda vita, che è la vita personale e degli affetti che avevo molto trascurato durante la vita delle istituzioni. Una nuova vita che è iniziata come uno shock: ho perso le elezioni con lo 0.6% e quindi 'sono andato a casa' e andando a casa ho conosciuto Alessia”, spiega Di Maio a Myrta Confidential. "L'amore che provi per la tua compagna si trasferisce automaticamente ai suoi figli". Aggiunge parlando del figlio Gabriel, della compagna Alessia e della figlia di quest’ultima, nata da una precedente relazione. "Tra noi non c'è solo amore: provo una grande ammirazione per lei come mamma, come donna e per tutto quello che fa".