Dopo attacco Trump, Meloni guadagna 100mila nuovi follower

Dopo gli ultimi attacchi del presidente Donald Trump a Giorgia Meloni, la premier guadagna nuovi follower. "Il suo account Instagram continua a raccogliere attenzione digitale che si trasforma in una nuova crescita dei follower: nelle ultime 24 ore, infatti l'account è cresciuto di altri 100 mila nuovi follower", segnala Arcadia mood, arrivando a 7,1 milioni di follower. La premier è la leader europea più seguita sui social. Lo era Emmanuel Macron che ora però è al secondo posto con 6,7 milioni di follower. Terzo Friedrich Merz con 2,8 milioni, Pedro Sanchez il quarto con 1,7 milioni e Keir Starmer il sesto con 858mila.