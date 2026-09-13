"Sarà difficile portare avanti un'eredità che occorre difendere con grande determinazione. Vanno presidiati i diritti fondamentali su cui la passione di Emma Bollino ha lasciato il segno. Diritti che sono di nuovo in discussione. Penso alle sue battaglie per la difesa e il rafforzamento del diritto internazionale mentre le legge del più forte torna drammaticamente a farsi strumento ordinatore del mondo. La lezione più importante è sapere che certe conquiste non sono mai acquisite per sempre devono essere presidiate e riconquistate e rivitalizzate". Lo ha detto Nicola Fratoianni lasciando la camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio.