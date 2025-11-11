circle x black
Cerca nel sito
 

Ex Ilva, sindacati rompono il tavolo. Palazzo Chigi: "Governo resta disponibile"

Rottura nella riunione di oggi. Esecutivo: "Confermiamo disponibilità a proseguire approfondimenti"

Ex Ilva - Fotogramma
Ex Ilva - Fotogramma
11 novembre 2025 | 22.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è concluso con un nulla di fatto la riunione, da oltre tre ore e mezza, riguardo l'ex Ilva andata in scena oggi, martedì 11 novembre tra governo e sindacati, con questi ultimi che hanno deciso di rompere il tavolo delle trattative. "Il governo esprime rammarico per il fatto che la proposta di proseguire il confronto sull’ex Ilva, anche relativamente agli aspetti tecnici emersi nel corso della discussione, non sia stata accettata dalle organizzazioni sindacali". Così in una nota di palazzo Chigi.

"L’esecutivo - aggiungono - conferma in ogni caso la disponibilità a proseguire l’approfondimento di tutti gli aspetti e anche dei rilievi più controversi, sollevati dalle stesse organizzazioni sindacali alle proposte avanzate dal governo per la gestione operativa dell’azienda in questa fase transizione".

I sindacati: "Da governo piano di chiusura, lo contrasteremo"

A spiegare la decisione dei sindacati è stato Michele De Palma, segretario generale della Fiom: “Il governo ha presentato un piano di chiusura con migliaia di lavoratori in cassa integrazione, senza sostegno finanziario per il rilancio e la decarbonizzazione. Quindi, abbiamo deciso unitariamente come Fiom, Fim e Uilm di andare dai lavoratori e spiegare loro che la scelta del governo, per quanto ci riguarda, è una scelta che contrasteremo con tutti gli strumenti possibili”, ha dichiarato uscendo dall’incontro sindacati-governo sull’ex Ilva.

“È impensabile che il fallimento della gestione che c’è stata fino ad oggi sia scaricato sui lavoratori dell’ex Ilva - aggiunge-Abbiamo chiesto al governo di ritirare il testo che c’è stato presentato e che preveda addirittura la chiusura delle cockerie. Il governo ha deciso di non ritirare il testo presentato e noi di andare dai lavoratori per discutere con loro questa proposta che per noi deve essere ritirata”.

“Abbiamo avuto, in questo incontro, la ‘sorpresa’: il governo vuole mettere in cassa integrazione fra tre giorni 1200 lavoratori, più altri 400 a gennaio, con la prospettiva di fermare un’attività, quella delle batterie delle cokerie. E non ci sono neanche le condizioni per trovare un nuovo acquirente. Sì è deciso di fare cassa con il lavoratori”, ha dichiarato Ferdinando Uliano, segretario generale Fim Cisl, al termine dell’incontro sull’ex Ilva.

“È chiaro che non c’è più la disponibilità da parte del governo a mantenere le promesse fatte negli ultimi mesi - ha aggiunto - Ci presenteremo ai lavoratori illustrando la situazione drammatica che si sta prospettando e con loro decideremo quali iniziative mettere in campo”.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ex ilva ex ilva oggi ex ilva trattative
Vedi anche
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza