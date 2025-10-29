circle x black
Ex Ilva, Schlein: "Stato si assuma responsabilità decarbonizzazione per futuro Taranto"

Così la leader del Pd, Elly Schlein, a margine dell'assemblea di Federmanager a Roma.

Ex Ilva, Schlein:
29 ottobre 2025 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quella di Taranto è una vertenza che sto seguendo con molta attenzione. Anche ieri ho incontrato i sindacati dei metalmeccanici che sono enormemente preoccupati perché serve che le istituzioni lavorino per dare una prospettiva chiara e concreta al futuro di Taranto. Serve dare garanzie a lavoratrici e lavoratori che sono in difficoltà ma anche dare garanzie alla città che la politica traccia una strada e che si trovi un modo per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e delle cittadine a Taranto. Questo vuol dire che lo Stato deve assumersi la responsabilità di accompagnare un processo di decarbonizzazione che assicuri il futuro industriale di quella città e al contempo quello occupazionale e la salute delle persone". Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, a margine dell'assemblea di Federmanager a Roma.

Tag
decarbonizzazione industria occupazione salute ambientale
