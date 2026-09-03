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Fratelli d'Italia celebra con un video il record del governo più longevo

Fratelli d'Italia celebra con un video il record del governo più longevo
03 settembre 2026 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fratelli d'Italia celebra i 1.413 giorni del Governo Meloni, il più longevo della storia repubblicana, con un video dedicato a uno dei risultati più significativi raggiunti in questi anni: la crescita record dell'occupazione e dei posti di lavoro stabili. Nel video appaiono due contatori: uno scandisce il numero dei giorni di durata del Governo, l'altro registra l'aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato.

Il primo arriva a 1.413, il secondo a 1.305.000. Dato diffuso dall'Istat nell'ultimo bollettino disponibile, da cui emerge anche che il tasso di occupazione è ai massimi storici (63,2%) e la disoccupazione, sia generale sia giovanile, è al livello più basso di sempre.

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fratelli d'italia governo meloni
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