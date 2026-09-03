Fratelli d'Italia celebra con un video il record del governo più longevo

Fratelli d'Italia celebra i 1.413 giorni del Governo Meloni, il più longevo della storia repubblicana, con un video dedicato a uno dei risultati più significativi raggiunti in questi anni: la crescita record dell'occupazione e dei posti di lavoro stabili. Nel video appaiono due contatori: uno scandisce il numero dei giorni di durata del Governo, l'altro registra l'aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato.

Il 25 ottobre 2022, nel suo primo discorso alla Camera, Giorgia Meloni indicava nel lavoro la porta attraverso cui restituire dignità agli italiani.



1.413 giorni dopo, quella porta si è aperta per oltre un milione di persone.



Non era soltanto una promessa. Oggi è la cifra… pic.twitter.com/RUUlJkSAMk — Fratelli d'Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) September 3, 2026

Il primo arriva a 1.413, il secondo a 1.305.000. Dato diffuso dall'Istat nell'ultimo bollettino disponibile, da cui emerge anche che il tasso di occupazione è ai massimi storici (63,2%) e la disoccupazione, sia generale sia giovanile, è al livello più basso di sempre.